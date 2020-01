अहमदाबाद-मुंबई के बीच तेजस ट्रेन को आज रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, इन सुविधाओं से होगी लैस

नई दिल्ली। अहमदाबाद-मुंबई के बीच तेजस ट्रेन की आज यानी 17 जनवरी से शुरुआत होगी। तेजस ट्रेन के शुभारंभ के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी हैं। ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से मुंबई के लिए रवाना होगी। रेलमंत्री पीयूष गोयल और सीएम विजय रुपाणी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

First glimpse of the new Mumbai-Ahmedabad Tejas Express which will be inaugurated tomorrow.



With state-of-the-art facilities along with the crew’s traditional attire, the new Tejas Express is a symbol of Indian culture blended with modernisation for enhanced passenger comfort. pic.twitter.com/HEvoCkBYKX