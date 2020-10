रेल मंत्री पीयूष गोयल की होगी 'किडनी स्टोन' सर्जरी, ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल गुर्दे की पथरी की समस्या से पीड़ित हैं। गुर्दे में से पथरी निकालने के लिए उनका ऑपरेशन किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार ट्वीट कर कहा, मुझे गुर्दे की पथरी निकलवाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

I shall be undergoing a procedure to remove a kidney stone. Will be back soon.