रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता के फूलबागान मेट्रो स्टेशन का किया उद्घघाटन

नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूलबागान स्टेशन का उद्घाटन किया और वहां से साल्ट लेक सेक्टर-5 के लिए पहली ट्रेन को रवाना किया।

रेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सेक्टर-5 और हावड़ा मैदान को जोड़ने वाले गलियारे का काम 2021 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना में हुई देरी के लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्तिगत हस्तक्षेप और निगरानी के कारण 2015 से यह तेजी से ट्रैक पर आई है।

