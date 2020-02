पीएम मोदी के वीडियो पर राहुल का तंज, बोले- आपके जादुई व्यायाम से अर्थव्यवस्था को मिल सकती है रफ्तार

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है।

गांधी ने रविवार को एक ट्वीट में मोदी का हाथ, पैर और पीठ के व्यायाम करते हुए एक वीडियो भी साझा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है ,“ आदरणीय प्रधानमंत्री , कृपया अपने जादुई व्यायाम की दिनचर्या को कुछ बार और दोहराएं, हो सकता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाए।” गांधी ने ट्वीट में हैश टैग मोदीनिक्स भी लिखा है।

Dear PM,



Please try your magical exercise routine a few more times. You never know, it might just start the economy. #Modinomics pic.twitter.com/T9zK58ddC0