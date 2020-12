राहुल का पीएम मोदी पर तीखा हमला, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा..21 दिनों में कोरोना..अब इस 'असत्याग्रह' पर किसान को भरोसा नहीं

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। इसी बीच सरकार और किसानों के बीच एक लंबे अंतराल के बाद आज सातवें दौर की चर्चा होने जा रही है। और इस वार्ता से कुछ देर पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के 'असत्याग्रह’ के लंबे इतिहास के कारण किसान को अब उनपर भरोसा नहीं रहा है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। पीएम मोदी ने कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए सब ठीक कर दूंगा।

“15 lakh in every bank account & 2 crore jobs every year”



"Give me 50 days time, else..."



"We will win war against Corona in 21 days"



"Neither has anyone intruded into our territory nor took over any post”



Farmers don’t trust Modi ji due to his long history of ‘asatyagraha’.