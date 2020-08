देश के आर्थिक हालात पर बोले राहुल- अर्थव्यवस्था में अब लोगों का विश्वास नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार खराब होते आर्थिक हालात को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम में समस्या का समाधान करने की काबिलियत नहीं है। अब देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास नहीं है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम के पास न तो समझ है, न ही समस्या को ठीक करने की योग्यता। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ समय की बात है कि कब हर भारतीय को इस स्थिति के बारे में समझ आ जाएगा। अपने ट्वीट के साथ राहुल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक लेख साझा करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। माहौल बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर फैसले लिए जाते तो आज देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर होती।

People’s trust & confidence in the economy has evaporated.



माहौल बिगड़ गया है।



PM & his team have neither the understanding, the tools nor the ability to fix the problem.



It’s only a question of time before every Indian is forced to understand this.https://t.co/QL7cCoW656