राहुल गांधी ने LAC विवाद को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा- हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया, सच्चाई...

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज की चौथी कड़ी में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने वीडियो संदेश में केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, “चीनियों ने भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया है। सच्चाई को छिपाना और उन्हें इसे लेने की अनुमति देना राष्ट्र-विरोधी है। इसे लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति है।”

The Chinese have occupied Indian land.



Hiding the truth and allowing them to take it is anti-national.



Bringing it to people's attention is patriotic.