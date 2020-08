राहुल गांधी बोले, कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले देशों में से एक होगा भारत, सरकार को वितरण रणनीति बनाने की जरूरत

नई दिल्ली। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्राही-त्राही कर रही है। छोटे बड़े तमाम मुल्क कोरोना से जूझ रहे हैं। मौत के इस खतरनाक वायरस से हर तरफ हाहाकार मचा है। कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विश्व का हर देश कोरोना वैक्सीन बनाने के प्रयास में जुटा है। इस बीच कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोविड -19 के लिए वैक्सीन का उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा और इस प्रक्रिया के लिए देश को "स्पष्ट रूप से परिभाषित" रणनीति की आवश्यकता होगी।

सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा कि सरकार को एक टीका पहुंच रणनीति की आवश्यकता होगी जो समावेशी और न्यायसंगत हो। उन्होंने कहा कि सरकार की वह रणनीति उपलब्धता, सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित करती हो। भारत सरकार को अब इस दिशा में काम करना ही चाहिए।

