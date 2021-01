कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने जारी की 'खेती का खून' बुकलेट,कहा- कृषि क्षेत्र पर पूंजीपतियों का हो जाएगा एकाधिकार

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ‘ताकत’ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर 'खेती का खून तीन काले कानून' नाम से बुकलेट जारी की है।

राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि कृषि क्षेत्र पर तीन-चार पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा जिसकी कीमत मध्यम वर्ग और युवाओं को चुकानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान थकने वाले नहीं हैं क्योंकि ''वे प्रधानमंत्री से ज्यादा समझदार हैं।''

