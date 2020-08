राफेल को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सरकारी कोष के धन के लेनदेन को लेकर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में रखने वाले प्रश्न खड़े किए हैं। राफेल डील को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत के खजाने से पैसा चुराया गया है।

राहुल ने शनिवार को ट्विटर पर एक खबर साझा करते हुए कहा कि राफेल के लिए भारत के खजाने से पैसा चुराया गया। अपने ट्वीट में राहुल ने महात्मा गांधी का एक कथन भी लिखा है_ सच एक है, रास्ते कई हैं।

Money was stolen from the Indian exchequer in Rafale.



“Truth is one, paths are many.”

Mahatma Gandhihttps://t.co/giInNz3nx7