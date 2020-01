BJP-JDU गठबंधन पर रार; CAA-NRC-NPR पर विचारधारा स्पष्ट करें नीतीश: पवन वर्मा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी को समर्थन मामले में जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने सवाल उठाए हैं। उन्होनें नीतीश कुमार से सवाल किया है कि वह विचारधारा को लेकर पार्टी का रुख साफ करें। सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखा हैं। पवन वर्मा ने पत्र में लिखा- एक तरफ जहां नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, ऐसे में जदयू ने कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया।

श्री नीतीश कुमार भाजपा तथा सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें।” जदयू महासचवि ने कहा कि उन्हें पता चला कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव जदयू और भाजपा साथ मिलकर लड़ेगी। ऐसा पहली बार होगा जब जदयू बिहार के बाहर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन कर रहा है। श्री वर्मा ने जदयू अध्यक्ष से कहा, “मैं स्वीकार करता हूं कि जदयू के इस निर्णय से मैं अजीब कशमकश में हूं और विचारधारा के स्तर पर आपके (श्री कुमार) स्पष्ट रुख के बारे में जानना चाहता हूं।

आप भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कई बार अपनी आशंका जाहिर कर चुके हैं। भारतीय विदेश सेवा से त्यागपत्र देने के बाद आपसे पटना में मेरी पहली मुलाकात अगस्त 2012 में हुई और तब आपने मुझे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी नीतियां देश के लिए कितनी खतरनाक है, के बारे में बताया था। इतना ही नहीं आप जब महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे तब आपने सार्वजनिक रूप से संघमुक्त भारत का नारा दिया था।” आपको बता दें की दोनों पार्टियों ने दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए गठबंधन के तहत भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें देने का फैसला किया है।

Pavan K. Varma, National Gen Secy of Janata Dal (United): I've written to CM Nitish Kumar⁩ today asking him how JD(U) has formed an alliance with BJP for #DelhiElections, given his own views on BJP&the massive national outrage against divisive CAA,NPR&NRC scheme pic.twitter.com/RwTb6BTYHa