राफेल ने बढ़ाई वायुसेना की ताकत, भारत ने आंख दिखाने वालों को दिया बड़ा और कड़ा संदेश

नई दिल्ली। सर्व धर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान राफेल की भारतीय वायुसेना में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्कवॉड्रन 'गोल्डन ऐरोज़' में शामिल किया गया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोंरेस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ।

भारत-चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के खिलाफ बड़ी बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर हमारी संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए।

The induction of Rafale into IAF also represents the strong ties between India and France. The strategic ties between our two countries have also strengthened: Defence Minister Rajnath Singh at Ambala airbase