भारतीय वायुसेना में राफेल की ग्रैंड एंट्री, आसमान में ताकत दिखाने के बाद बाहुबली को वाटर कैनन की सलामी

नई दिल्ली। सर्व धर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान राफेल की भारतीय वायुसेना में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्कवॉड्रन 'गोल्डन ऐरोज़' में शामिल किया गया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोंरेस पार्ले की मौजूदगी में राफेल वायुसेना में शामिल हुआ।

भारत-चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के खिलाफ बड़ी बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है।

अंबाला एयरबेस पर आज सुबह दस बजे से आयोजित भव्य कार्यक्रम में एयरफोर्स को 5 राफेल सौंप दिए गए। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षामंत्री भी समारोह में मौजूद हैं। हरियाणा के अंबाला स्थित वायु सेना स्टेशन में एक शानदार समारोह में यह विमान वायु सेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन गया।

सर्वधर्म पूजा संपन्न होने के बाद अंबाला एयरबेस पर फ्लाईपास्ट शुरू हो गया है। राफेल अब अंबाला के आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं और उनके साथ सुखोई और जगुआर भी हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमान बहुत की कम स्पीड में एयर डिस्पले के दौरान उड़ान भर रहे हैं।

Haryana: Defence Minister Rajnath Singh and Minister of the Armed Forces of France Florence Parly arrive at the Indian Air Force Station, Ambala, for the #Rafale induction ceremony pic.twitter.com/2aRP2ZpH9a