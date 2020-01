CAA-NRC के खिलाफ आज भारत बंद, मुंबई लोकल ट्रेन रोकने पहुंचे प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के विरोध में विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसी कड़ी में मुंबई और देहरादून में भी बंद रखने का आह्वान किया गया।

मुंबई में भी बंद का असर

मुंबई में सुबह से ही बंद का असर दिखने लगा है। बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्य CAAऔर NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कांजुरमार्ग स्टेशन में एक रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया।

-सोशल मीडिया पर सीएए के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा और जन अधिकार पार्टी आदि ने बंद के आह्वान किया है।

-देहरादून में तंजीम-ए-रहनुमा-ए-मिल्लत ने लोगों से सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में अपने कारोबार बंद रखने की अपील की है।

Mumbai: Members of Bahujan Kranti Morcha block a railway track in Kanjurmarg station during a protest against #CitizenshipAmendmentAct and #NationalRegisterofCitizens . The organization has called for a 'Bharat Bandh' today. pic.twitter.com/1aVpEyh3Ot