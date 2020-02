प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, फिर इस मशहूर अभिनेत्री ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा हैं कि, 'भाजपा का आरक्षण खत्म करने का तरीका समझिए। आरएसएस वाले लगातार आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील डालती है कि आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार भी तुरंत आरक्षण के नियमों से छेड़छाड़ शुरू कर देती है।'

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बने कानून को कमजोर करने की कोशिश की। अब संविधान और बाबासाहेब द्वारा दिए बराबरी के अधिकार को कमजोर कर रही है। लेकिन अब इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने प्रियंका को कड़ा जवाब दिया है।

Dear @priyankagandhi I think its VERY positive that @BJP4India wants 2 end the quota & reservation systems! if we believe in ONE india & merit & an end to divisive politics.... this is definitely a step in right direction. This reservation system cannot be a FOREVER entitlement https://t.co/ZXR6FokFzc