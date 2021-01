प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया तीखा हमला, एक के बाद एक दो ट्वीट कर कई ये बात

प्रियंका गांधी

जवानों की जिंदगी से खेल रही है सरकार

प्रियंका गांधी

मोदी सरकार पर किया तीखा हमला

प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर

एक के बाद एक दो ट्वीट किए

priyanka gandhi

the government is playing with the lives of the soldiers

priyanka gandhi

the fierce attack on the modi government

priyanka gandhi tweeted on the modi government

one after the other