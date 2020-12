नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीएसएफ स्थापना दिवस पर बीएसएफ के जवानों और उनके परिवारजनों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि “बीएसएफ संस्थापना दिवस पर बीएसएफ जवानों और उनके परिवारजनों को बधाई।

Best wishes to all @BSF_India personnel and their families on the special occasion of their Raising Day. BSF has distinguished itself as a valorous force, unwavering in their commitment to protect the nation and assist citizens during natural calamities. India is proud of BSF!