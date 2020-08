प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, पहले दिन से मिला प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि मुखर्जी ने देश के विकास पथ पर अमिट छाप छोड़ी है।

पूर्व राष्‍ट्रपति एवं भारत रत्न मुखर्जी का सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रिफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से उन्हें प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन मिला। मोदी ने कहा कि वह मुखर्जी के साथ अपनी बातचीत को संजोकर रखेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया है। एक तस्वीर में वह प्रणब दा का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। मोदी दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रणब मुखर्जी का आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंचे थे।

I was new to Delhi in 2014. From Day 1, I was blessed to have the guidance, support and blessings of Shri Pranab Mukherjee. I will always cherish my interactions with him. Condolences to his family, friends, admirers and supporters across India. Om Shanti. pic.twitter.com/cz9eqd4sDZ