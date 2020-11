प्रधानमंत्री मोदी ने महान फुटबॉलर माराडोना के निधन पर किया शोक व्यक्त

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन पर शोक व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया,"डिएगो माराडोना फुटबॉल के एक उस्ताद थे, जिन्होंने वैश्विक लोकप्रियता का आनंद लिया। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने हमें फुटबॉल के मैदान पर कुछ बेहतरीन खेल के क्षण दिए। उनके असामयिक निधन ने हम सभी को दुखी किया है। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

Diego Maradona was a maestro of football, who enjoyed global popularity. Throughout his career, he gave us some of the best sporting moments on the football field. His untimely demise has saddened us all. May his soul rest in peace.