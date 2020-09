VIDEO: आज लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर होगा प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज (मंगलवार) दोपहर दो बजे लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर होगा। उनके पार्थिव शरीर को सुबह सवा 9 बजे दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें राजाजी मार्ग स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। वहीं, लोकसभा स्पीकर ने भी प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और अंतिम दर्शन किया।

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/m5nTXr4oOU — ANI (@ANI) September 1, 2020

Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/elBINj1nY0 — ANI (@ANI) September 1, 2020

इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी को विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की विकास यात्रा में अपने अमिट छाप छोड़े हैं। वही गृह मंत्री शाह ने प्रणब दा के शानदार करियर को पूरे देश के लिए गर्व करार दिया है।

India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. pic.twitter.com/gz6rwQbxi6 — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया है। एक तस्वीर में वह प्रणब दा का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, 'भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत दुखी है। हमारे देश की विकास यात्रा में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। वह उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन थे जिन्हें हर राजनीतिक तबके और समाज के सभी तबकों से तारीफ मिलती थी।'

पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए और ज्यादा पहुंच वाला बनाया। एक अन्य ट्वीट में मोदी ने 2014 में खुद को प्रणब मुखर्जी से मिले मार्गदर्शन और सहयोग को याद किया है। उन्होंने लिखा कि 2014 में दिल्ली में वह नए थे लेकिन पहले दिन से ही उन्हें प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला।

पीएम मोदी ने लिखा, '2014 में दिल्ली में मैं नया-नया था। पहले ही दिन से मुझे श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा। उनके परिवार, मित्रों, प्रशंसकों और पूरे भारत में उनके समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।'

बता दें कि पूर्व राष्‍ट्रपति एवं भारत रत्न मुखर्जी का सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रिफरल अस्पताल में निधन हो गया था। वह 84 वर्ष के थे और कोरोना के चलते तीन सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। भारत सरकार ने मुखर्जी की याद में सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। ऐसे में छह सितंबर तक पूरे भारत में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है।

प्रणब मुखर्जी के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, सुबह सवा 9 बजे से सवा 10 बजे तक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सुबह सवा 10 बजे से 11 बजे तक अन्य गणमान्य व्यक्ति श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। 11 बजे से 12 बजे के बीच आम जनता श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेगी।

कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और अन्य कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल के कारण पूर्व राष्ट्रपति के अवशेष को सामान्य गन कैरिज की जगह हार्स वैन में ले जाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

