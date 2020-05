PPE घोटाला: हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य में कथित स्वास्थ्य उत्पादों की खरीद के घोटाले पर "उच्च नैतिक आधार" पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिंदल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है।

Himachal Pradesh state BJP president Rajeev Bindal resigns from his post on "high moral grounds" over alleged health products purchase scam in the state. (file pic) pic.twitter.com/xViECWqCgL