सुशांत की मौत पर राजनीति: शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, कहा- परिवार से अच्छे नहीं थे सुशांत के रिश्ते

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में हर रोज नए मोड़ आ रहे। अब केश में राजनेता भी उत्तर आये है। इस मामले में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा सा लेख लिखा है। सामना के संपादक राउत ने खुलकर अपनी बात कही है। उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि ये दोनों महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ षडयंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं।

राउत ने सुशांत के परिवार के बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि, 'एक बात सत्य है कि सुशांत का पटना में रहने वाले अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं था। मुंबई ही उसका ‘आशियाना’ था. इस पूरे दौर में सुशांत, पिता और अन्य रिश्तेदारों से कितनी बार मिला, सुशांत कितनी बार पटना गया, ये सामने आने दो। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती ये दो अभिनेत्रियां उसके जीवन में थीं। इनमें से अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया था और रिया उसके साथ थी। अब अंकिता, रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग बात कर रही है। असल में अंकिता और सुशांत अलग क्यों हुए इस पर प्रकाश डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो कि जांच का एक हिस्सा होना चाहिए।

The kind of politics being done in Bihar & Delhi over #SushantSinghRajput's death, I believe a conspiracy is being hatched against Maharashtra Government. Mumbai Police is a capable force and is trying its best to bring out the truth: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/x2HTZqtjTG