पुलिस का दावा, शाहीन बाग में फायरिंग करने वाला AAP का सदस्य

नई दिल्ली। दिल्‍ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर हुई फायरिंग के मामले में दिल्‍ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि शाहीन बाग में पिछले दिनों फायरिंग करने वाला शख्स कपिल गुर्जर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। कपिल के पिता गजे सिंह भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। पुलिस ने बताया कपिल एसआईटी की पूछताछ में यह बात बताई है।

यह भी पढ़े: 'निर्भया' के दोषियों को फांसी एक-एक कर या एक साथ, दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला

कपिल ने बताया है कि उसने और उसके पिता ने 2019 के शुरुआती महीने में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व नेता चौधरी गजे सिंह 2008 और 2012 में बसपा के टिकट पर दिल्ली विधानसभा और नगरपालिका चुनाव लड़े थे।

यह भी पढ़े: नहीं थम रहा करोना वायरस से मौत का सिलसिला, चीन में अब तक 490 लोगों की मौत

आपको बता दें, क्राइम ब्रांच को कपिल गुर्जर के मोबाइल में कुछ फोटो मिले हैं। इन फोटो में आरोपी कपिल गुर्जर और उसके पिता गजे सिंह आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, सांसद संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं।

Sources: Kapil can be seen joining the Aam Aadmi Party (AAP), a year ago in the pictures that have been recovered from his phone. Kapil had joined AAP along with his father and several others. https://t.co/8G84bkRyiJ pic.twitter.com/9QJLhulkT3