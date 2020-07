पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- भारत के बड़े Export Hub के रूप में विकसित होगा काशी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव से की।

100 years ago, a similar pandemic happened, it is said that back then the population was not this big in India. Even then, at that time, India was one of the countries which had the most deaths. That is why whole world was concerned for India this time: PM Modi #COVID19 pic.twitter.com/dFmag5hZmT