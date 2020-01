PM मोदी का ऐलान- अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज (रविवार) दूसरा दिन है। पीएम मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट अब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा।

यह भी पढ़े: JNU हिंसा: पुलिस ने 9 और छात्रों की पहचान की, जांच में शामिल होने के लिए भेजा नोटिस

PM Narendra Modi in Kolkata: It was unfortunate for the country that after Dr. Syama Prasad Mukherjee and Babasaheb Ambedkar resigned from the government, their suggestions were not implemented as they should have been pic.twitter.com/GE7ddfoNfX