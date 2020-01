पीएम मोदी देश के 6 करोड़ किसानों को आज देंगे नए साल का तोहफा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के छह करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर महीने की किस्त के रूप में 12,000 करोड़ रुपये जारी कर उन्हें नए साल का तोहफा देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वहां के किसान अब तक पीएम-किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री गुरुवार को तुमकूर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस निधि को किसानों के खाते में भेजेंगे।

At another public meeting in Tumakuru, PM @narendramodi will distribute Krishi Karman Awards and Commendation Awards to various states.



He will also give away Agriculture Minister’s Krishi Karman Awards for Progressive Farmers.