पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र को 17 जुलाई को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्‍त राष्‍ट्र में 17 जुलाई को संबोधित करेंगे। संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह पहला भाषण होगा।

PM Modi will deliver keynote address virtually at Valedictory of High-Level Segment of UN ECOSOC on 17 July in New York, on eve of 75th anniversary of UN. It'll be the 1st speech of PM at UN after India’s Security Council win: TS Tirumurti, Permanent Representative of India to UN pic.twitter.com/z43YvqGX5e