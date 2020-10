पीएम मोदी आज शाम 6 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित, इस बारे में कर सकते हैं बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम छह बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने कहा, 'आज शाम छह बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें।' यह उनका राष्ट्र के नाम सातवां संबोधन होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कोविड-19 और आने वाले त्योहारी सीजन के बारे में बात कर सकते हैं।

Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening.