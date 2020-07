PM मोदी का 'इंडिया आईडियाज समिट' में कल रात 9 बजे होगा संबोधन

नई दिल्ली। पीएम मोदी 22 जुलाई को होने वाले 'इंडिया आइडियाज समिट' को संबोधित करेंगे। कल रात 9 बजे पीएम मोदी का भाषण होगा। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका-भारत व्यापार परिषद द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यलाय द्वारा इसकी जानकारी दी गई है।

Prime Minister Narendra Modi will deliver the keynote address at the India Ideas Summit on 22 July. The Summit is being hosted by US-India Business Council. This year marks the 45th anniversary of the formation of the Council: Prime Minister's Office (PMO). pic.twitter.com/1NAtc3QUIp