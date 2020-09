पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ पर विराट कोहली व मिलिंद सोमन सहित 7 प्रतिभागियों से की बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को फिट और स्वस्थ्य रहने का एक नया मंत्र दिया। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित संवाद में उन्होंने कहा- 'फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज' के मंत्र को अपना कर लोग स्वस्थ्य रहने के साथ फिट रह सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर क्रिकेटर विराट कोहली, मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन, फूड एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर, मुकुल कनितकर, स्वामी शिवाध्यानम सरस्वती, अफशान आशिक और देवेन्द्र झाझारिया से उनके फिटनेस मंत्र व उनके अनुभव को जाना।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिट इंडिया संवाद आम जन की भागीदारी के साथ भारत को एक स्वस्थ्य राष्ट्र बनाने की दिशा में किया जा रहा है। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मोदी ने कहा कि देश में फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ रही है। योग, आसन, व्यायाम, हेल्दी लाइफ स्टाइल अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। इस अभियान के एक साल के पिछले छह महीने तो लोगों का समय घर पर ही बीता, लेकिन इस मूवमेंट ने बताया कि यह इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लगता है। थोड़े से परिश्रम से ही लोग फिट रह सकते हैं।

