पीएम मोदी ने कहा 'जवानों के साथ खड़ा है संसद', कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पलटवार करते हुए दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरूहो चूका है। इस सत्र में सीमा पर गतिरोध, कोरोना वायरस महामारी से निपटने और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे छाए रहने की संभावना है। वहीं, संसद सत्र के शुरू होने से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि संसद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर खड़े हमारे सैनिकों के पीछे एक स्वर और भाव में खड़ा है।

I believe that all members of the Parliament will give an unequivocal message that the country stands with our soldiers: Prime Minister Narendra Modi #MonsoonSession pic.twitter.com/9IWJqjpopK

हालांकि विपक्ष ने ये स्पष्ट कर चुका है कि वह भारत-चीन सीमा पर वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार से विवरण चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि संसद एक स्वर में यह संदेश देगी कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है।

Govt is accountable to Parliament. When have they reported to us on talks b/w Defence & Foreign Ministers (of India & China)? Nation needs to be taken into confidence by govt. Question of support for military beyond debate we're very strongly with our Army:Shashi Tharoor,Congress https://t.co/o8cdXRKEyQ pic.twitter.com/0yCSH9k0qh