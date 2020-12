नई दिल्ली। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। मोदी ने कोविंद को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में बताया। इसके सिवा दोनों ने एक-दूसरे को नए साल की बधाई भी प्रदान की। राष्ट्रपति सचिवालय ने दोनों लोगों के मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्वीटर पर साझा किया।

As the year 2020 draws to its end, Prime Minister @narendramodi called on President Ram Nath Kovind and briefed him on domestic and international affairs. They exchanged good wishes for the year 2021 which promises a brighter future for the people of India. pic.twitter.com/QOd2eDb8hc