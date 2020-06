PM मोदी LIVE/आज देशवासियों के मन में एक काश है, काश हम मेडिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते...

नई दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये आईसीसी का 95वां सालाना कार्यक्रम है। सरकार का लक्ष्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। पीएम इस बार इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम 11 बजे शूरू हुआ।

Prime Minister Narendra Modi to deliver the inaugural address on the occasion of 95th annual plenary session of Indian Chamber of Commerce (ICC) today. (file pic) pic.twitter.com/aXbTWgGf5T