पीएम मोदी ने रखी LHP की आधारशिला, बोले - इस टेक्नोलॉजी का पूरे देश में होगा विस्तार

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानि 1 जनवरी 2021 की सुबह करीब साढ़े 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता-भारत के तहत 6 राज्यों में छह स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस समारोह में आवास और शहरी मामलों के हरदीप सिंह पुरी समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Tripura, Andhra Pradesh take part in foundation stone laying ceremony of Light House Projects (LHPs) under Global Housing Technology Challenge-India . https://t.co/DDuauu55NY pic.twitter.com/XqlwybtOWc

'प्रोजेक्ट लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह'

जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर-तरीकों का उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी, जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारिकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा सस्ती और आरामदायक घर तैयार होंगे।

PM Modi lays foundation stone of Light House Projects (LHPs) under Global Housing Technology Challenge-India . LHPs will be constructed at Indore,Rajkot, Chennai, Ranchi, Agartala & Lucknow,comprising about 1,000 houses at each location along with allied infrastructure facilities pic.twitter.com/wf6Q7WPLF9