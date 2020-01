PM मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से की बातचीत, कहा- नई चीजों को हासिल करने के लिए रुके नहीं

नई दिल्ली। पीएम ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के वितरण के दौरान बच्चों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा है कि जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अमल में लाना जरूरी होता है।

यह भी पढ़े: Delhi Election 2020: CM केजरीवाल के खिलाफ 87 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा

Delhi: PM Modi to meet&interact with Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2020 awardees, today. Later today, he'll host interaction with over 1,700 tableaux artists, tribal guests, cultural artists, NCC cadets & NSS volunteers participating in #RepublicDay parade 2020 (file pic) pic.twitter.com/nYGEWMj17V