PM मोदी ने किया कोसी रेल महासेतु संग 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन, जानें इस पुल का इतिहास

नई दिल्ली। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आज मतलब शुक्रवार को बिहार में ‘ऐतिहासिक' कोसी रेल महासेतु संग यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान में बोला गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा क्योंकि यह इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ेगा।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi to dedicate Kosi Rail Mega Bridge to the nation and inaugurate new rail lines and electrification projects in Bihar, via video-conferencing. pic.twitter.com/gQrsJXQxu4