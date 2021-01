विमान दुर्घटना पर PM मोदी ने व्यक्त किया शोक, कहा- दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है भारत

नई दिल्ली। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री बुदी करया सुमाड़ी ने इंडोनेशियाई एयरलाइंस के बोइंग 737-500 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की है। इस विमान में 62 लोग सवार थे। इस मध्य भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर बोला है कि भारत इस दुख की घड़ी में इंडोनेशिया संग खड़ा हुआ है।

Deepest condolences to the families of those who lost their lives in the unfortunate plane crash in Indonesia. India stands with Indonesia in this hour of grief.