हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने ली JNU हमले की जिम्मेदारी, कहा- जेएनयू कुछ दलों का अड्डा...

नई दिल्ली। जेएनयू में हुए हमले की जिम्मेदारी खुद को हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले पिंकी चौधरी ने ली है।

Watch this video.



This guy associated with Hindu Raksha Dal has taken responsibility of JNU attack and said that his organisation will keep doing such attacks in future too if people will speak against Hindu religion.



#JNUTerrorAttack #ABVP_TERRORISTS #JNUattack pic.twitter.com/zWLYrs4Aad — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ آصِف (@imMAK02) January 6, 2020

दिल्ली के शालीमार गार्डन में रहने वाले पिंकी चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि जो भी देश विरोधी गतिविधियां करेगा उसका अंजाम जेएनयू के छात्रों की तरह होगा।

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने आईशी के खिलाफ तोड़फोड़ के मामले में यह केस दर्ज किया है।

Delhi Police has filed a FIR against JNUSU President Aishe Ghosh and 19 others(name not in accused column but in detail list) for attacking security guards and vandalizing server room on January 4. The complaint was filed by JNU administration. FIR was registered on January 5. pic.twitter.com/zUYZ2AOXKx — ANI (@ANI) January 7, 2020

दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात