देश में लगातार 8वें दिन बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानें नई कीमत

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने लगातार आठवें दिन रविवार को पेट्रोल डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 62 पैसे की बढ़त के बाद 75.78 रुपये लीटर और डीजल की कीमत 64 पैसे की बढ़त के बाद 74.03 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

Petrol and diesel prices at Rs 75.78/litre (increase by Rs 0.62) & Rs 74.03/litre ((increase by Rs 0.64), respectively in Delhi.

बतादें कि कीमत में यह बढ़ोतरी देशभर में की गई हैं लेकिन प्रत्येक राज्य में वैट (मूल्य वर्धित कर) अथवा स्थानीय बिक्री कर के आधार पर इनके दामों में अंतर हो सकते हैं।

पिछले आठ दिनों में इतने बढ़े दाम

पिछले आठ दिनों में पेट्रोल के दामों में 4.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दर में 4.64 रुपये लीटर की कुल वृद्धि हुई है। दैनिक कीमत समीक्षा शुरू होने के बाद से आठ दिनों में यह सर्वाधिक वृद्धि है।

दिल्ली में लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों पर नाराजगी जताते हुए एक व्यक्ति ने कहा, “एक हफ्ते में अगर आप चार-चार बार पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे तो आम आदमी कहां जाएगा। लॉकडाउन की वजह से वैसे ही मिडल क्लास पर भारी मार पड़ी है। ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों से ही आवाजाही कर रहे हैं।”

Delhi: Petrol and diesel prices rise to Rs 75.78/litre & Rs 74.03/litre, respectively in the national capital. A commuter says, "This will create an extra burden on our pockets, during this lockdown." pic.twitter.com/49dXhZhLXT