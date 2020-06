देश में लगातार 10वें दिन बढे़ पेट्रोल-डीजल के दाम, सोनिया गांधी ने PM को लिखा पत्र- बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी के बीच जनता पर महंगाई की मार जारी है। देश में लगातार 10वें दिन तेल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 47 पैसे और डीजल के दाम 57 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Petrol and diesel prices at Rs 76.73/litre (increase by Re 0.47) and Rs 75.19/litre (increase by Re 0.57), respectively in Delhi today. pic.twitter.com/o3rtmfpld3

इसी के साथ मंगलवार सुबह से पेट्रोल 76.73 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, दिल्ली में डीजल के दाम में भी 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद डीजल 75.19 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इस तरह पिछले 10 दिनों के दौरान पेट्रोल 5.45 रुपये प्रति लीटर महंगा तो डीजल 5.80 रुपये महंगा हुआ है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, “यह सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह लोगों के दुखों को दूर करे और लोगों को ज्यादा परेशानी में न डाले।”

Congress's Sonia Gandhi writes to the PM over hike in petrol-diesel prices. The letter states,"It's duty& responsibility of govt to alleviate suffering, not put the people to still greater hardship...Govt doing nothing short of profiteering off its people when they are down&out". pic.twitter.com/yMcH72gREl