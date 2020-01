केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- जो लोग दिल्ली में शाहीन बाग जैसा माहौल बनाना चाहते हैं उन्हें लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शाहीन बाग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत तय है। दिल्ली के लोग शांति चाहते हैं, अराजकता नहीं। जो लोग दिल्ली में शाहीन बाग जैसा माहौल बनाना चाहते हैं उन्हें लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके साथ ही उन्होंने शाहीन बाग से होकर जाने वाली सड़क को बंद होने का जिम्मेदार केजरीवाल को बताते हुए कहा कि वह जब चाहेंगे रास्ता खाली हो जाएगा।

