VIDEO: पाकिस्तानी कोर्ट ने 13 साल की ईसाई बच्ची को 'किडनैपर' के साथ भेजा, आरजू की मां का रो-रोकर बुरा हाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 13 वर्षीय ईसाई लड़की आरज़ू रज़ा को कथित रूप से बलपूर्वक 44 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा अपहरण करने के मामले में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने आरजू रजा को इंसाफ दिये जाने की वकालत की है। दरअसल, आरजू को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और कथित रूप से उसके अपहरणकर्ता के साथ उसका ब्याह करवा दिया गया।

A 44 year old man CANNOT marry a 13 year old child

This is child rape

This is kidnapping

A child can’t be forced to convert from Christianity to Islam

A child can’t be kept away from parents

Govt must return the child to her family#JusticeForArzoopic.twitter.com/bEyoziNmP9 — Usama Khilji (@UsamaKhilji) October 29, 2020

ह्यूमन राइट फोकस पाकिस्तान (एचआरएफपी) के अध्यक्ष नवीन वॉल्टर ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों खासकर ईसाई और हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उनकी शादी मुस्लिम समुदाय के मर्दों के साथ करवा दी जाती हैं।

13-yr-old Christian girl Arzoo Raja is kidnapped in Karachi,converted & married to a 44-yr-old man.A court, on basis of affidavit signed under duress, sent her with him, despite docs confirming her age.Many even celebrate.Who'll take us seriously when we're drenched in hypocrisy? pic.twitter.com/uh22zxM7vD — Bilal Farooqi (@bilalfqi) October 29, 2020

पहले अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को अगवा किया जाता है फिर जिस थाने में उसके परिवार वाले शिकायत दर्ज करवाते हैं उसी थाने से उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अगवा करने वाले के साथ उसकी शादी हो गई है। एक ही दिन में अगवा करना, धर्म परिवर्तन करना और शादी करना, यहा आम बात है । आरजू के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है।

एचआरएफपी की तथ्यान्वेषी टीम ने सिंध हाईकोर्ट के समक्ष 27 अक्टूबर, 2020 की कार्यवाही में यह बात उजागर की कि किस तरह उस लड़की के सारे रिकॉर्ड को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसमें उसकी उम्र 18 वर्ष दिखाई गई और यह बताया गया कि इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और शादी की है।

कोर्ट में आरजू को उसकी मां से मिलने नहीं दिया गया। आरजू की उम्र 13 वर्ष है, जो कि उसके स्कूल के रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट से साबित होती है लेकिन उसको कोर्ट में गलत तरीके से एक वयस्क के तौर पर दिखाया गया।

The heart-wrenching cries of this mother should make us hang our heads in shame.Her daughter, 13-yr-old Arzoo Raja, a Christian, was kidnapped, forcibly converted to Islam & married to a 44-yr-old man.A court, on basis of docs signed under duress, sent the child with her abductor pic.twitter.com/rJYPisUNMp — Bilal Farooqi (@bilalfqi) October 29, 2020

जस्टिस फॉर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान की प्रवक्ता अनिला गुलजार ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में उचित स्थान नहीं मिलता। वे वहां सुरक्षित भी नहीं है। कानून के हिसाब से पाकिस्तान में जो भी बलपूर्वक या बाल विवाह में लिप्त पाया जाएगा, उसे 3 वर्ष की सजा होगी परन्तु जब यह केस कोर्ट के समक्ष आया तो कोर्ट का कहना था कि आरजू इतनी बड़ी है कि वह अपना फैसला खुद ले सकती है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती? मानवाधिकार वाले और राजनेता वहां अल्पसंख्यकों पर हो रही ज्यादती पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं। यहां तक कि कोर्ट से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती।

मां का रो-रोकर हुआ बुरा हाल

कोर्ट के इस आदेश के बाद आरजू की मां रीता मसीह का रो-रोकर बुरा हाल है। वह अपनी बच्ची से मिलने की गुहार लगाती रहीं पर किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि अपनी बच्ची से मिलने की गुहार लगाते-लगाते वह बेहोश हो जाती हैं फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजता। बता दें कि पाकिस्तान से अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां अल्पसंख्यक लड़कियों को किडनैप कर जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी शादी की जाती है। कई बार तो जिन लड़कियों का किडनैप होता है वे बालिग तक नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि सरकार और प्रशासन भी ऐसी घटनाओं पर काफी लचर रवैया दिखाता है।

यह खबर भी पढ़े: लव जिहाद की घटनाओं के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भी शामिल: नरेंद्र गिरी महाराज

यह खबर भी पढ़े: लव जिहाद को लेकर बोलीं साध्वी प्राची- लव जिहादियों को सरेआम फांसी दे सरकार