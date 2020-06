जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, गोलीबारी में 1 जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के कस्बा और किरनी इलाके में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी आर्मी की ओर से गोलीबारी एक जवान शहीद हो गया है।

Army jawan killed in firing by Pakistani troops along LoC in Poonch district of Jammu and Kashmir: officials