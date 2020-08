इस्‍लामाबाद। कश्‍मीर पर दुनियाभर में मात खाने से बौखलाए पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाक अधिकृत कश्‍मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली करने का न्‍योता द‍िया है। कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत को इमरान खान को श्रीनगर जाने की अनुमति देना चाहिए। इससे दुनिया को पता चल जाएगा कि किस नेता का कितना स्‍वागत कश्‍मीर में होता है।

पाकिस्‍तानी व‍िदेश मंत्री कुरैशी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैं भारत के प्रधानमंत्री को आखिरी पैगाम है। आज कश्‍मीर में आर्टिकल 370 के खात्‍मे का एक साल पूरा हो गया है। मैं पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री के नाते आपको न्‍योता देता हूं कि अगर आपको अपनी नीतियों पर भरोसा है तो मुजफ्फराबाद में कश्‍मीरियों के सामने रैली करें और देख लें किस तरह से आपका स्‍वागत होता है।

अगर आपमें हौसला है तो आप इमरान खान को श्रीनगर जाने दें। और देख लें कि इमरान खान का कश्‍मीर में किस तरह से स्‍वागत होता है। जनमत संग्रह जब होगा तब होगा लेकिन आवाम का जनमत संग्रह आज हो जाएगा। अगर हिम्‍मत है तो हमारी चुनौती को स्‍वीकार करो।

🇵🇰's FM throws an open challenge to 🇮🇳 PM, tells him, “If you’re confident about your #Kashmir policy, address Kashmiris in Muzafarabad, and also let PM Khan address Kashmiris in Srinagar. The way people welcome both of you, will be their referendum" pic.twitter.com/Ksv70tPypL