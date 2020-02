पी. चिदंबरम आज सीएए पर जेएनयू छात्रों को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों को सीएए और एनआरसी के मुद्दों पर संबोधित करेंगे। चिदंबरम ने बुधवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी।

चिदंबरम ने ट्वीट किया, "मैं गुरुवार 13 फरवरी शाम पांच बजे जेएनयू के छात्रों को 'हम एनपीआर-सीएए-एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे' पर संबोधित करूंगा।"

