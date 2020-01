ओवैसी के छोटे भाई को गिरिराज की दो टूक- जिन्ना के रास्ते पर न चलें, लोग अब जाग चुके हैं

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी के छोटे भाई और तेलंगाना से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे भारत को धमकाने की कोशिश न करें और जिन्ना का अनुशरण भी न करें। मुस्लिम शासकों ने भारत पर 800 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया। वे लुटेरे थे। भारत को धमकाने की जरूरत नहीं, देश के लोग अब जाग चुके हैं।

Union Min Giriraj Singh on Akbaruddin Owaisi's reported remark,‘No one has right to ask Muslims to prove citizenship as we ruled this country for 800 yrs’:Vo Mughal lutere the.Aap Bharat ko darane ka kaam na karein. Jinnah ke raaste par na chalein, Bharatvanshi ab jaag chuke hain pic.twitter.com/NjfLERWbom