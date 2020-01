ओवैसी ने रावत के बयान पर कहा- रणनीति बनाना प्रशासन का काम, जनरल का नहीं

नई दिल्ली। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), जनरल बिपिन रावत पर निशाना साधा। ओवैसी ने बिपिन रावत के बयान पर कहा कि रणनीति बनाना प्रशासन का काम है, कोई जनरल रक्षा को लेकर रणनीति तय नहीं कर सकता। यह उनका (बिपिन रावत) पहला हास्यास्पद बयान नहीं है। नीति का निर्णय नागरिक प्रशासन करता है, न कि कोई जनरल। नीति या राजनीति पर बात करके बिपिन रावत सिविलियन सुपरमेसी को कम कर रहे हैं।'

यह भी पढ़े: निर्भया के दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची, मां बोली- सेंकी जा रही राजनीतिक रोटियां

#WATCH Telangana:AIMIM chief Asaduddin Owaisi speaks on Chief of Defence Staff General Bipin Rawat's statement, "...There are people who've been completely radicalised. These people need to be taken out separately,possibly taken to some de-radicalisation camps",in Adilabad.(16.1) pic.twitter.com/nDqbZwB9bB

आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश हैं, तब तक हमें इस खतरे का सामना करते रहना होगा। हमें इससे निर्णायक ढंग से निपटना होगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म होने वाली है, तो हम गलत हैं। यह केवल उसी तरह खत्म हो सकता है जिस तरह से अमेरिकी 9/11 के बाद शुरू हुए थे। आतंक के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, यह कुछ ऐसा है जो आगे भी जारी रहेगा, हमें इसके साथ तब तक रहना होगा जब तक हम आतंकवाद की जड़ों तक न पहुंच जाएं।

यह भी पढ़े: प्रकाश अंबेडकर ने किया CAA-NRC के खिलाफ महाराष्ट्र बंद का एलान

This is not the first ridiculous statement he has made. Policy is decided by civilian a dministration not by any General. By speaking on policy/politics, he is undermining civilian supremacy