BJP के विरोध का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं: भैयाजी जोशी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने रविवार को कहा कि बीजेपी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध करने के बराबर नहीं है।

Suresh Bhaiyyaji Joshi, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) general secretary in Goa: Hindu community does not mean Bharatiya Janata Party, and opposing BJP does not amount to opposing Hindus. Political fight will continue but it should not be linked to Hindus. pic.twitter.com/XBal0PM9zF