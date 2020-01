620km लंबी मानव श्रृंखला बनाकर जताया नागरिकता संशोधन कानून का विरोध

नई दिल्ली। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केरल में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सत्तारुढ़ माकपा के नेतृत्व में 620 किमी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया।

यह भी पढ़े: निर्भया केस: दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

A view from the 620 km long human chain in #Kerala to protest against the anti constitutional #CAA,#NRC & #NPR and ‘Hum Dekhenge’ in #Malayalam in the background. Let our #PM identity all these people by their dresses :) #Sayed_Shehzad #NPR #NPR_Reality #IndiaAgainstCAA_NPR_NRC pic.twitter.com/8E6t5dKftu