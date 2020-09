चीन के रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक पर ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा -'क्या PM मोर के साथ खेलने में व्यस्त हैं...'

नई दिल्ली। सीमा विवाद को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही ने मास्को में बैठक की। अब इस बैठक को लेकर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

जानकारी के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लद्दाख में चीन द्वारा कब्जाई गई 1000 वर्ग किलोमीटर जगह पर बोलने के लिए क्या पीएम मोदी के पास वक्त नहीं है, क्या वह मोर के साथ खेलने में इतने व्यस्त हैं?

8 hours after the Chinese defence minister issued a statement after bilateral talks in Moscow, we still don't have a statement from our government. Is our PM busy playing with peacocks in his palatial garden to not have time for 1000 sq km lost to China in Ladakh?@rajnathsingh